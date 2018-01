Het was een paar dagen voor het einde van het jaar een unicum in gemeentelijk Groningen. Drie vlaggen maakten hun intrede in de raadszaal van de toenmalige gemeente Bellingwedde. Ze prijkten er ruim honderd uur: tot het moment dat de gemeente werd opgeheven.

De vlaggen werden aangeschaft met de bedoeling dat ze door fusiegemeente Westerwolde zouden worden overgenomen. Maar of dat gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

'Nationalistisch'

Coalitiepartij PvdA wil namelijk niets van de vlaggen weten. 'Nationalistisch' noemt fractievoorzitter Stienus Melis ze. Melis krijgt steun van de Partij voor de Dieren. 'Ik vind het iets engs, gevaarlijks en patriottistisch hebben', zegt Edith van der Horst. 'Het doet me denken aan die malle Amerikanen, met hun vlagverheerlijking.'

Het doet me denken aan die malle Amerikanen, met hun vlagverheerlijking Edith van der Horst - PvdD

Vierde vlag

Terwijl de PvdA en PvdD niets in de vlaggen zien, wil GroenLinks zelfs een vierde vlag plaatsen. 'Als je de vlag van Westerwolde erbij zet, is dat qua symboliek best mooi. Al moet die vlag nog wel gemaakt worden. Bovendien staat het ook nog wel leuk in een verder toch wat saaie raadszaal', vindt fractievoorzitter Kriek.

Vlaggensleutel ligt bij Gemeentebelangen

Omdat ook de VVD en het CDA vlaggen willen, zijn er zes raadsleden tegen en zeven voor. De sleutel tot de vlaggen ligt daarom bij Gemeentebelangen: de grootste partij in de raad. Fractievoorzitter Gerard Heijne zegt nog niet te weten wat zijn partij van de vlaggen vindt. 'Daar moeten we nog intern over vergaderen', laat hij weten.

Lees ook:

- Kunnen in Westerwolde straks de vlaggen wel uit?