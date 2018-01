Een half miljoen euro voor multifunctioneel complex De Tirrel

De provincie Groningen stelt een half mijoen euro beschikbaar voor de bouw van het multifunctionele woon- en sportcomplex De Tirrel in Winsum.

Het nieuwe complex moet onderdak bieden aan twee basisscholen uit het dorp. Ook krijgt verpleeghuis De Hoven er een plek. Daarnaast kunnen andere instellingen zoals kinderopvangen en fysiotherapeuten gebruik maken van de ruimtes. Ook krijgen obs De Tiggeldobbe en cbs De Piramiden onderdak in het gebouw.



Sporthal Ripperdahal wordt gesloopt

Ook heeft het college besloten om sporthal Ripperdahal te slopen. Bij De Tirrel zal een nieuwe sporthal gebouwd worden. Daarnaast zal er ook een therapiebad gebouwd worden. Het college vindt het belangrijk om ook in revalidatie in de regio te investeren en in de zorg. Het complex komt naast Twaalf Hoven.

Gasloos gebouw

Het huidige gebouw wordt pas gesloopt als het nieuwe klaar is. In 2019 gaat de eerste paal de grond in. De bouw van De Tirrel kost in totaal dertig miljoen euro. Daarvan gaat de gemeente 23,4 miljoen euro betalen. Het moet een gasloos gebouw gaan worden.

Lees ook:

- Geen therapiebad voor nieuw complex De Tirrel in Winsum

- Zorgen over nieuwe sporthal Winsum: 'Waar kunnen we nu een biertje drinken?'