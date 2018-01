NAM komt vandaag met voorstel over gaswinning

De NAM zegt zelf actie te ondernemen als er binnen een maand geen schadeprotocol ligt. Ook zegt ze te overwegen de gaswinning terug te draaien. De NAM komt vanmiddag met een voorstel.

'Ik denk dat we in het algemeen een volumemaatregel moeten nemen', zegt NAM-directeur Gerald Schotman op Radio 1. 'Dus verder afbouwen. We gaan kijken wat zinvol is en wat helpt. We kijken daarbij naar de clusters en de leveringszekerheid.'

Over hoeveel de productie in zijn ogen verminderd moet worden, laat hij zich niet uit. Het idee om geheel te stoppen met de gaswinning, wijst hij van de hand. 'Ik wil net als minister Wiebes ook van het gas af, maar laten we realistisch blijven. Gas blijft nog jarenlang een belangrijke rol spelen op de Nederlandse energievoorziening.'

De directeur verwacht vanmiddag nog een besluit.

'Binnen een maand '

Ook op het gebied van het schadeprotocol zegt Schotman in beweging te willen komen: 'Als het schadeprotocol vanuit bestuurders en organisaties niet komt, zullen we zelf actie moeten ondernemen. We willen niet dat mensen in de kou moeten blijven staan.'

Hij verwijst daarbij naar de aardbeving van 3.4 bij Zeerijp maandag: 'Zeker nu we deze grote aardbeving hebben gehad, is het uitblijven van een schadeprotocol niet houdbaar. Binnen een maand moet er een nieuw schadeprotocol zijn. Anders moeten we echt om tafel gaan zitten en bespreken wat we dan gaan doen.'

Hij doet de uitspraak in het interviewprogramma 1 op 1, op de dag dat minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes de provincie bezoekt.

