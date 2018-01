Aannemer Zuidelijke Ringweg kan ondanks bomenkap niet vol gas geven

Aannemer Herepoort mag nog niet beginnen met de aanleg van de tijdelijke ringweg en de bomen rondom de Julianavijver in Stad kunnen ook nog niet gekapt worden.

Die twee hobbels kunnen nog roet in het eten gooien bij de planning van de nog aan te leggen Zuidelijke Ringweg.



Wachten op tijdelijke ringweg

'Wij moeten nog wachten op de vergunning die de aanleg van de tijdelijke ringweg mogelijk maakt', laat gedeputeerde Fleur Gräper weten.

Er is namelijk bezwaar aangetekend tegen de aanleg van die tijdelijke weg door de Vleermuiswerkgroep. De tijdelijke weg doorkruist een gebied waar de vleermuis leeft. Die weg is nodig omdat het verkeer dan kan doorrijden tijdens de bouwwerkzaamheden. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, zal daar een uitspraak over doen.



'Nog in gesprek'

Het gebied rondom de Julianavijver is ook een belangrijk leefgebied voor de vleermuis. De werkgroep wil dat er pas bomen worden gekapt als er op een andere plek een alternatief voor het beestje is gevonden. Gräper: 'Over dat pakket aan maatregelen zijn we nog in gesprek met de Vleermuiswerkgroep.' Op de plek van de vijver komt het tijdelijke Julianaplein te liggen.



Deze kwestie moet beoordeeld worden door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Die houdt toezicht namens het Rijk op de natuurbeschermingswet.



Voorlopig geen vertraging

De uitspraak van de Raad van State die woensdag is gedaan - de bomenkap mag doorgaan voor de plekken waarover een procedure liep - betekent in elk geval dat er voorlopig geen vertraging zal zijn bij de aanleg van de nieuwe ringweg. Die weg moet in 2021 klaar zijn.

Toch laat de gedeputeerde weten dat een project zoals dit bijna niet kan ontkomen aan vertraging. 'Dat is bijna een onmogelijkheid bij een complex proces zoals dit. Vooralsnog heeft de uitspraak van vandaag geen verdere vertraging veroorzaakt.'



Extra kosten?

Het totale project heeft een begroting van 642 miljoen euro. Als er extra kosten worden gemaakt dan staat de provincie daarvoor garant. Het is nog onbekend wanneer er duidelijkheid komt over de zaken waar de Vleermuiswerkgroep beroep tegen heeft aangetekend.

