Nijland: 'Op dit moment geen enkele sprake van verkoop FC'

Van een verkoop van FC Groningen is volgens directeur Hans Nijland 'op dit moment geen enkele sprake'.

Nijland zegt dat in reactie op de uitspraken die hij doet in Voetbal International. Daarin houdt Nijland de mogelijkheid van een verkoop van de voetbalclub aan een particuliere investeerder in de toekomst nadrukkelijk open.

'Enorme veranderingen gaande'

'Ik heb geprobeerd de enorme veranderingen die gaande zijn in de nationale en internationale voetbalwereld voor het voetlicht te brengen. En volgens mij is dat ook wel gelukt', stelt Nijland.

Concurreren

'We zien steeds meer dat clubs in de eredivisie private partijen aan zich verbinden. Wij moeten een club zijn die in het linkerrijtje speelt, dat vindt onze achterban ook. Maar je moet je de vraag stellen in hoeverre je nog kunt concurreren met clubs als Utrecht en Vitesse.'

'Slechts een constatering'

Die clubs hebben wél een private investeerder. 'Die kunnen veel meer geld uitgeven dan FC Groningen en doen dat ook. Maar hoe lang kan je die concurrentie op deze manier nog volhouden? Niets meer en niets minder dan dat, het is slechts een constatering. Maar ik heb absoluut niet gezegd dat FC Groningen nu in de verkoop gaat, of wat dan ook.'

