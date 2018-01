De spelers van de FC verkennen het veld in Marbella. (Foto: Twitter/FC Groningen)

FC Groningen speelt woensdagmiddag in Spanje tegen de Belgische koploper Club Brugge. Het oefenduel is Estadio Marbella begint om 15.15 uur.

De FC is op trainingskamp in het zuiden van Spanje. Zaterdag wacht wederom een oefenwedstrijd. Dan is het Duitse Dynamo Dresden de tegenstander. Zondag vliegt de FC terug naar Nederland.

Bekijk de wedstrijd

FC Groningen-Club Brugge is woensdag live te volgen via onderstaande stream van FC Groningen TV: