Een vrachtwagen is woensdag aan het begin van de middag geschaard en gekanteld op de Kieler Bocht bij het Euvelgunnetracé in Groningen.

Het is onduidelijk hoe de combinatie met aanhanger met daarop een zware machine, kon kantelen. Over de toestand van de chauffeur is niets bekend.

De weg is afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden. Dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot vijf uur.