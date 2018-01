Deel dit artikel:











Liveblog: Minister Wiebes 'belaagd' in Zeerijp Kinderen houden 'Wingewest' vast voor de komst van de minister (Foto: RTV Noord)

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is vandaag in de provincie Groningen, onder andere om te praten over gaswinning en aardbevingen. Hij doet onder andere Zeerijp aan.

Zeerijp was het epicentrum van de zware aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter maandagmiddag om 15.00 uur, die in grote delen van de provincie werd gevoeld. Wiebes gaat in gesprek met bewoners in en vermoedelijk ook om het dorpshuis. Wiebes blijft in de provincie vandaag: vanavond doet hij stad Groningen aan voor een toespraak op de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in Martiniplaza. Lees ook: - Vlag halfstok in Zeerijp als symbool voor een 'groot verdriet in het Hoogeland'

- Minister Wiebes last bezoek aan Zeerijp in