Rondje Groningen: Martelen en grondschudden

1) Dominee Gremdaat: Help Groningen NU!

'Terwijl het volk ten einde raad is, wordt er rustig vergaderd over een nieuw protocol', stelt dominee Gremdaat. Het alter ego van Paul Haenen windt er geen doekjes om: 'Help Groningen NU! Hou op met het geouwehoer over het protocol! Hou op met het martelen van onschuldige mensen!'



2) Bevingspoëzie

De bevingsproblematiek levert ook fraaie poëzie op. In de mailbox ontvingen we dit gedicht van Jan L. Mateboer:

GRONDSCHUDDEN

As Oskerd d'r nait meer is

en Stad is kats vergoan

dan galpt d 'Olde Grieze

De moat is vol en 't is doan

Grunnen kin d'r nait meer tegen

D'r klinkt een schreeuw van

Slochter noar Hoogezaand

en klinkt nog joaren noa

over 't Grunniger vlakke laand

Jan L Mateboer

3) Wens voor Wiebes

4) 'Moeke is de kovvie kloar?'

Elk kwartaal wordt de playlist van de Martinitoren vernieuwd. Sinds zaterdag spelen de klokken onder meer 'Moeke is de kovvie kloar? Snikke komt van Stad!'



5) De FC in de verkoop? Doe maar...

6) Dol op chocola?

Groningen krijgt binnenkort een chocoladebar, Quetzal. Begin maart gaan de deuren van de zaak aan de Oude Boteringestraat open, meldt SmaakvanStad. Milkshakes, brownies, chocomel met rum, alles blijkt mogelijk met chocola.

7) Vrije trap nekt FC Groningen

Het eerste oefenduel van FC Groningen in Spanje eindigde in een nederlaag. Een vrije trap was derde doelman Jan Hoekstra te machtig: 1-2.



8) Uit het oog, maar niet uit het hart..

Voormalig Donar-speler Lance Jeter speelt dit seizoen in Frankrijk, maar laat via sociale media vaak zien dat hij nog steeds aan zijn ouwe cluppie denkt.



9) Bye bye Fryslân

De veelbesproken (en bekladde) selfiespot van Friesland, pardon Fryslân, is vertrokken. Stefan Dekkinga was er getuige van:



