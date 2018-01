Gemeente verbaasd over ongelukken Vlagtwedde: 'Goed uitkijken'

Er gebeurde eigenlijk nooit wat, maar inmiddels begint het een berucht kruispunt te worden: de kruising van de N368 met de Wensenkampsweg in Vlagtwedde. Drie keer ging het er mis, in nog geen drie maanden tijd.

De gemeente Westerwolde verbaast zich over het plotselinge hoge aantal ongelukken op de plek, maar neemt geen extra maatregelen.

'Weg is hetzelfde gebleven'

'De weg is eigenlijk hetzelfde gebleven. Er zijn zelfs borden geplaatst langs de provinciale weg om het verkeer te wijzen op de gevaarlijke situatie. En toch gaat het afgelopen weekend weer mis', zegt wethouder Harrie Brunen.

De wethouder denkt dat op de provinciale weg harder wordt gereden dan de toegestane 60 kilometer per uur. Toch vindt Brunen verkeersremmende maatregelen niet nodig: 'De maximumsnelheid staat al duidelijk aangegeven. Ik weet niet of we daar nu zo nodig met de provincie over moeten gaan praten.'

Bomen niet kappen

Brunen legt de verantwoordelijkheid bij de weggebruikers neer. 'Mensen die oversteken moeten goed uitkijken op deze plek en er rekening mee houden dat mensen sneller rijden dan toegestaan.'

Ook peinst hij er niet over bomen te kappen die het zicht van overstekende weggebruikers belemmeren. 'We gaan die bomen niet kappen.'

