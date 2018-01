De Vereniging Groninger Monument Eigenaren wil bij het herstel van de bevingsschade in onze provincie meer aandacht voor monumenten en beeldbepalende gebouwen die in handen zijn van particulieren.

Na de beving bij Zeerijp van maandag heeft de vereniging een brief opgesteld aan de Tweede Kamer, zegt secretaris Goos Gosling Slotegraaf.

'Vroeger zei ik altijd: Papa is niet boos, maar teleurgesteld. En eigenlijk is dat nog erger. Wij zijn niet boos op de regering, maar heel teleurgesteld. Er gebeurt in Den Haag te weinig. Er zijn een paar Kamerleden die zich inzetten, maar de bulk pakt het echt niet goed op.'

'Er gebeurt niets wezenlijks'

'Iedereen doet zijn best, daar gaat het niet om. Maar wij merken dat er niets wezenlijks gebeurt. We hebben onze zorgen over de bedreiging van het Gronings cultureel erfgoed in die brief uiteen gezet. Al die mooie boerderijen, al die rentenierswoningen: die worden bedreigd.'

'Kennis ontbreekt'

'Schade is schade. Maar als schade aan een monumentaal pand hersteld moet worden, ontbreekt daarvoor vaak de kennis bij een aannemer of taxateur.'

Zelf woont Gosling Slotegraaf in een 'beeldbepalend pand', de oude smederij van Zandeweer. 'Een paar jaar geleden heb ik al een keer een schadehersteloperatie gehad. Maar nu hebben we weer nieuwe scheuren.'

We zijn er wel een beetje klaar mee Goos Gosling Slotegraaf - secretaris

'Een voorbeeld bij mij uit het dorp: een heel oud pand, met honderden jaren oude karakteristieke kenmerken. Er komt een aannemer die zegt: Ach mevrouw, we kunnen hem wel even mooi dicht stucen, dan zie je er niets meer van. Dat mag niet eens, want dit betrof een rijksmonument. De kennis is er gewoon niet.'

'Alleen red je het niet'

'We hebben deze vereniging juist opgericht omdat particuliere eigenaren van dit soort panden alleen staan ten opzichte van de instanties. Als mens alleen red je dat niet. Procedures lopen soms jaren.'

'Het besef is er niet'

'We zijn er wel een beetje klaar mee en pleiten voor een status aparte, van karakteristieke en beeldbepalende gebouwen in het geheel. Op dit moment is alles op een grote bult gegooid en vallen we onder hetzelfde regime als nieuwbouwpanden. Maar een nieuwbouwpand kan je slopen en herbouwen. Als je een monument sloopt, is hij weg. Dat besef is er niet.'

'Het gaat om behoud'

'Alles wordt vanuit economisch perspectief aangestuurd. We missen het perspectief van het behoud van cultureel erfgoed in Groningen. Het gaat niet alleen maar om geld en zelfs niet om veiligheid: het gaat om behoud. Met name karakteristieke en beeldbepalende panden worden nu bedreigd met sloop.'

