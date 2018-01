Wiebes: 'Schadeprotocol moet er zo snel mogelijk doorheen'

'Er is mij alles aan gelegen om dat schadeprotocol er zo snel mogelijk doorheen te krijgen.' Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken woensdag bij aankomst in Zeerijp.

Wiebes praat in het dorpshuis van Zeerijp met burgemeester Rodenboog en een aantal dorpsbewoners. Daarna gaat hij op bezoek bij een inwoner van Zeerijp om daar de bevingsschade te bekijken. Later in de middag praat Wiebes nog met bestuurders en maatschappelijke organisaties in het provinciehuis in Groningen.

Deze gesprekken in het provinciehuis waren al eerder gepland. Het bezoek aan Zeerijp werd ingelast na de aardbeving van afgelopen maandag.