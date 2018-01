Burgemeester Groningen: 'Jaarwisseling zonder grote incidenten'

Burgemeester Den Oudsten van Groningen kijkt tevreden terug op de afgelopen jaarwisseling. 'De schade die nu bekend ligt op 16.000 euro.'

'Dat is enkele duizenden euro's lager dan het jaar daarvoor.'



Den Oudsten deed nog geen uitspraken over de werking van de vuurwerkvrije zone in de binnenstad. Er komt nog een evaluatie over de uitwerking van die zone die dit jaar voor het eerst werd ingevoerd.

'Ook praten we over hoe verder om te gaan met vuurwerk. Er is een rapport over vuurwerk verschenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en dat zorgt voor een maatschappelijk debat', laat de burgemeester weten. De onderzoeksraad pleit met dat rapport voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.



Ontevredenheid over uitblijven feest

De fracties van de Stadspartij en SP waren ontevreden over het uitblijven van een feest tijdens de jaarwisseling in Hoogkerk. 'Hoe kan dat? Ondanks eerdere toezeggingen', vraagt Amrut Sijbolts (Stadspartij) zich af. Wel was hij tevreden over de rustige situatie in de Suikerbuurt, een wijk in Hoogkerk.



Den Oudsten kon zich overigens niet vinden in de opmerkingen van Sijbolts ten aanzien van het feest in Hoogkerk. 'Wij hebben gesprekken gevoerd met mensen in Hoogkerk. We hebben er geld voor over en hadden het ook graag georganiseerd, maar hebben het niet met de wijk voor elkaar kunnen krijgen.'

Overigens is 16.000 euro hetzelfde schadebedrag als in Veendam, waar de vorige jaren eveneens meer schade werd genoteerd.

