Omstreden 'Groningse' ambassadeur voor Amerika levert geloofsbrieven in

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra heeft woensdag zijn geloofsbrieven aan de koning overhandigd.

Hoekstra, van Groningse komaf, is omstreden vanwege zijn geruchtmakende uitspraken. Daar werd hij tijdens een persconferentie fijntjes aan herinnerd. Hoekstra wilde tijdens de bijeenkomst niet zeggen of hij gelooft dat in Nederland politici in brand worden gestoken.



In opspraak

Hoekstra raakte vorige maand in opspraak naar aanleiding van een interview met Nieuwsuur. Daarin werd een oud fragment aangehaald van een conferentie waarin Hoekstra zei dat er in Nederland no-goarea's bestaan waar auto's en politici in brand worden gestoken.

De kersverse ambassadeur werd er op zijn eerste persconferentie meermaals naar gevraagd. In eerste instantie verwees hij naar een eerdere verklaring, waarin hij zei dat deel van het gesprek met Nieuwsuur 'te betreuren'. Maar toen de vraag door andere journalisten opnieuw werd gesteld, begon hij de vraag te negeren.

