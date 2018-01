Den Oudsten over huisbezoeken politie: 'Ze hadden even kunnen bellen'

De politie had niet op huisbezoek moeten gaan bij demonstranten die woensdag in actie komen tegen de gaswinning.

Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Hij vindt het goed dat de politie informatie verzamelt over de demonstratie, maar de manier waarop keurt hij af.

'Ik verdedig de werkwijze. Het enige is: je had ook kunnen bellen in plaats van met een politieauto de straat in rijden. Dat kan een werking hebben die onbedoeld is.'

'Rotgeschrokken'

Den Oudsten reageert daarmee op vragen van de SP. Die partij kreeg de indruk dat het politiebezoek de mensen ontmoedigde om te demonstreren. Jimmy Dijk: 'Ze zijn zich rotgeschrokken.'

'De strontkar staat klaar'

Volgens de burgemeester zit de politie zoals bij iedere aangekondigde demonstratie om tafel met de organisatie om een inschatting te kunnen maken van de benodigde politie-inzet. Reden om daarnaast bij mensen thuis langs te gaan was dat op social media 'ook een aantal meningen werd geuit. Zoals de strontkar staat klaar. En we gaan met tracker en hooivork.'

'Ongewenst neveneffect'

Den Oudsten benadrukt dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de huisbezoeken. 'Ik spreek met de politie over de manier waarop, want het heeft ongewenst neveneffect. Maar het verzamelen van informatie is te rechtvaardigen.' Hij zegt verder niet vernomen te hebben 'dat die gesprekken als intimiderend zijn ervaren'.

Verschillende acties gepland

Woensdag staan verschillende acties gepland. Onder meer bij de nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland, waar minister Eric Wiebes te gast is, wordt een protestactie verwacht. Op sociale media zijn meer protesten aangekondigd.

