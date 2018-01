'NPO1 wilde van bevingsnieuws ludieke prijsvraag maken'

NPO Radio 1 heeft Freek de Jonge deze week gevraagd om mee te werken aan een 'ludieke prijsvraag' over het nieuws van de aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter in Zeerijp.

De Jonge schrijft dat in zijn column in Vrij Nederland.

'Nieuws is geen amusement'

'De redactrice zei mij dat Radio1 graag aandacht wilde besteden aan de nare gebeurtenissen in het hoge Noorden door met mij in gesprek te gaan. Aan het eind van het interview moest ik dan voorspellen hoeveel nieuwsrubrieken vandaag aandacht aan de boze Groningers zouden schenken, en de luisteraars moesten dan weer raden wat ik voorspeld had', schrijft De Jonge. Nadat hij te kennen had gegeven dat nieuws geen amusement is, noemde de redactrice de prijsvraag 'ludiek'. Freek de Jonge heeft geweigerd mee te werken aan het interview.

'Aandacht zakt snel weg'

Volgens De Jonge heeft de heftige beving bij Zeerijp iedereen weer opgeschrikt, maar zal de aandacht weer snel wegzakken zolang er geen doden te betreuren zijn. 'De Volkskrant schreef dat de angst in Groningen was teruggekeerd. Daar denkt men kennelijk dat zolang de krant er niet over schrijft, de Groninger zich geen zorgen hoeft te maken', aldus De Jonge.

Groninger van het Jaar

Hij vervolgt: 'Kort geleden ontving ik de onderscheiding Groninger van het Jaar. Die had ik natuurlijk moeten weigeren. Niet omdat hij niks voorstelde – aan het eind van het jaar is het tijd voor vrolijk omzien – maar het was een uitgelezen kans geweest om eens lekker te keer te gaan tegen de onmacht van ons allen om een probleem als het Groningse op te lossen.'

De Groningers zelf

Want: volgens De Jonge valt ook de Groningers zelf veel te verwijten. 'Bijvoorbeeld: waarom hebben ze door de petitie niet massaal ondersteund en waarom gaven ze ondanks alles hun stem aan de VVD? Waarom zijn er geen leiders? Waarom zijn er geen plannen? Ze hebben met elkaar John Lanting het land uit gejaagd, uit angst voor extremiteiten. Dat is hun grootste beleidsprestatie. Ook deze beving zal niet lang natrillen.'

Lees hier de complete column van Freek de Jonge.

