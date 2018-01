NAM: Gaswinning moet 'ongeveer 10 procent' omlaag

De gaswinning in Groningen moet 'substantieel omlaag'. Ten opzichte van de huidige 21,6 miljard kuub per jaar moet 'ongeveer tien procent' minder gas worden gewonnen, stelt de NAM.

Dat zou neerkomen op zo'n 19,4 miljard kuub per jaar. Het is de eerste keer dat de NAM zelf aanstuurt op een verlaging van de gaswinning.

De aankondiging wordt gedaan door NAM-directeur Gerald Schotman bij Martiniplaza in stad Groningen. Daar houdt 'gasminister' Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat woensdagavond een toespraak voor het Noordelijk bedrijfsleven.

Vier maatregelen

De NAM verzoekt na de beving bij Zeerijp maandag drie maatregelen aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM):

1. Het verlagen van de jaarlijkse productie van het Groningen-gasveld met 'ongeveer 10 procent'.

2. Het buiten werking stellen van drie clusters in het Loppersum-gebied: Overschild, De Pauwen en Ten Post. Daarbij moeten ook de productieclusters Leermens en 't Zandt buiten werking worden gesteld.

3. Het buiten werking stellen van het cluster Eemskanaal, vooral omdat de noordoostelijke kant van de stad Groningen daardoor onder druk staat.

'Gevoel van veiligheid'

De NAM stelt dat deze maatregelen, in combinatie met de 10 procent verminderde gaswinning die ingegaan is in oktober 2017, de 'veiligheid en veiligheidsbeleving binnen acceptabele parameters' moet kunnen houden. In het regeerakkoord was al opgenomen dat de gaswinning in de huidige kabinetsperiode terug zou worden gebracht tot 20,3 miljard kuub per jaar.

Schotman wil geen concrete getallen noemen voor de gaswinning in Groningen de komende jaren. 'Daar kan ik nog niks over zeggen. Dat hebben we niet exact uitgerekend. Het gaat substantieel omlaag.' Ook kan Schotman niet zeggen of de clusters daadwerkelijk worden afgesloten. 'Dat is niet aan ons.'

'Als je het gevoel van veiligheid terug wilt hebben in de regio, moet je dit soort stappen nemen. Ik ben ook wel eens teleurgesteld in het tempo dat gemaakt kan worden, maar het gebeurt wél.'

Als je het gevoel van veiligheid wilt terughebben, moet je dit soort stappen nemen Gerald Schotman - NAM

Aangekondigd

NAM-directeur Gerald Schotman kondigde eerder vandaag aan dat de NAM een 'volumemaatregel moet nemen' over de hoeveelheid te winnen gas. 'We moeten verder afbouwen. We gaan kijken wat zinvol is en wat helpt. We kijken daarbij naar de clusters en de leveringszekerheid.'

Schotman kondigde daarbij aan dat deze middag nog een advies zou worden uitgebracht. Dat is nu gebeurd.

Wiebes: nog geen reactie

Minister Wiebes reageert nog niet op het advies van de NAM. 'Ik reageer op het antwoord van het SodM. Ik ben zelf alle mogelijkheden aan het bekijken om de gaswinning te verlagen.'

Uitspraken over schadeprotocol

Zowel Schotman als Wiebes, die woensdagmiddag op bezoek was in Zeerijp, kondigden ook aan vaart te willen maken met het schadeprotocol. 'Er is mij alles aan gelegen om dat schadeprotocol er zo snel mogelijk doorheen te krijgen', stelt Wiebes. 'Belangrijk is dat er eerst een schadeprotocol komt en dan een schadefonds. Het gaat over gerechtigheid.'

Schotman: 'Als het schadeprotocol vanuit bestuurders en organisaties niet komt, zullen we als NAM zelf actie moeten ondernemen. Binnen een maand moet er een nieuw schadeprotocol zijn. Anders moeten we echt om tafel gaan zitten en bespreken wat we dan gaan doen.'

Twee dagen na zware beving Zeerijp

De bekendmaking komt twee dagen na de zware aardbeving van 3.4 op de Schaal van Richter met als epicentrum Zeerijp. De bevingen werd in grote delen van de provincie gevoeld. Het epicentrum van de beving ligt slechts op enkele kilometers van Loppersum, waar de gaswinning tot een 'waakvlam' werd teruggebracht na jarenlang intensief winnen.

Na de aardbeving kwamen meer dan 1300 schademeldingen binnen bij het Centrum Veilig Wonen. Zeker twee landbouwschuren werden te onveilig om te betreden verklaard.

De NAM schat in haar advies de kans op een nieuwe aardbeving in 2018 met een kracht van 3.6 of hoger, in op 16 procent.

