Nieuw huurcomplex op komst in Wijert-Zuid in Stad

De stad-Groninger wijk De Wijert-Zuid krijgt een nieuwe complex met 55 huurwoningen. De appartementen komen op de huidige Aldi, die er straks 80 vierkante meter bij krijgt.

Het gaat om woningen in de vrije huursector met een huurprijs tussen de 700 en 900 euro. Wethouder Roeland van der Schaaf is er blij mee, omdat er een tekort is aan woningen voor mensen met een middeninkomen.

'Voor sociale huur komen ze niet in aanmerking en op de koopmarkt hebben ze het ook moeilijk. De huizenprijzen stijgen en banken zijn terughoudender geworden.'

Eigen parkeerdek

Omwonenden maken zich zorgen over de parkeerdruk in de wijk; die is volgens hen zonder dit complex al hoog. Om dit te voorkomen krijgt het pand een eigen parkeerdek. Huurders van de woningen huren er direct een parkeerplek bij.

De bouw van het complex moet eind dit jaar beginnen.

