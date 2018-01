Advocaat vindt politiebezoek aardbevingsdemonstranten 'opvallend en dubieus'

Advocaat Niek Heidanus noemt het 'opvallend en dubieus' dat mensen die tijdens het bezoek van minister Eric Wiebes van plan waren te demonstreren dinsdagavond bezoek kregen van de politie.

Dat zegt Heidanus in zijn rubriek 'Recht proatn' op Radio Noord.

'Ik vind het raar dat de politie mensen, goede burgers waarschijnlijk, vooraf bezoekt om te horen wat ze van plan zijn de volgende dag. Dat kan echt niet, ik vind het geen pas geven.'

Niet verdacht

Politiewoordvoerder Ramona Venema zei dinsdagavond dat de mensen die een bezoek kregen niet als verdachte behandeld worden. 'Op deze manier proberen we met de mensen in contact te komen, zodat we in overleg de demonstratie zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.'

'Achteraf gezien was het beter geweest om de twee bezoeken niet in politieuniform af te leggen, maar in gewone 'burgerkleding', liet de politie woensdag weten.

'Onjuist en intimiderend'

'Het is onjuist dat ze het hebben gedaan en intimiderend', vindt Heidanus. 'Als je een crimineel volgt en belaagt en bevraagt, is dat iets heel anders. Maar dit zijn burgers die alleen maar willen demonsteren tegen het gasbesluit. Ik ben blij dat er mensen opstaan om te demonstreren.'

'Dit is echt doorgeslagen'

'Die mensen hoeven trouwens helemaal geen antwoord te geven. Wat de politie doet mag, het staat ze vrij om aan te bellen. Maar het komt heel raar over. En het is ook gek dat je ineens een politieauto voor de deur krijgt, daar krijg je een verkeerde smaak van in de mond. En dat moeten ze echt niet willen. Dit is echt doorgeslagen. Mensen willen gewoon demonstreren, dat is hun goed recht.'

