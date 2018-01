Groninger ondernemer: 'Maak een deltaplan 'Van gas af''

Er moet een deltaplan komen om heel Nederland zo snel mogelijk gasloos te maken. In een open brief doet de Groninger ondernemer Johan Duut een dringende en hartstochtelijke oproep aan gasminister Wiebes.

Door Loek Mulder

'Van gas af' heeft Duut zijn plan gedoopt. 'Veeg alle bestaande protocollen, afspraken en plannen voor schadeherstel van tafel, maak een eind aan de verstikkende bureaucratie en begin helemaal opnieuw', zegt Duut. Hij is bouwkundige en werkt als adviseur op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

'We zijn terug bij af. De Groninger bodem laat weer van zich horen. En hoe. Na een relatief rustige tijd van lichte bevingen sta ik weer op scherp, net als de vele andere bewoners in het gebied. Is mijn gezin nog veilig? Zijn mijn kinderen veilig op school', begint Duut zijn brief aan Wiebes.

Nepgevoel

Hij is eigenlijk niet iemand die makkelijk op de zeepkist klimt, zegt Duut, maar de drang om actie te ondernemen viel nu niet te onderdrukken. Duut woont met zijn gezin in Appingedam en zijn woning heeft flink te lijden gehad onder de aanhoudende aardbevingen. Vanwege herstelwerkzaamheden hebben ze twee jaar geleden noodgedwongen al eens drie weken elders moeten wonen. 'Stevige scheuren in de wanden. Het is een woning van tien jaar oud, relatief nieuw. Voor ons gevoel wonen we er redelijk veilig, maar het kan zomaar een nepgevoel zijn.'

Regel het strak en met militaire precisie in een eenduidig plan Johan Duut

Drama

De afwikkeling van de schade waarin hij en anderen in zijn straat terecht zijn gekomen ervaart hij als een bureaucratisch drama: 'Mijn buren hebben net te horen gekregen dat het CWV het hele schadeproces overnieuw gaat doen.'

Kern

Een gasloos Nederland is de kern van zijn deltaplan 'Van Gas af'. Maar ook de schadeafhandeling moet 'strak en met militaire precisie geregeld worden in een eenduidig plan. Al het gesteggel, gediscussieer en gepraat moet stoppen.'

Groots

De ervaring van Nederland met deltaplannen kan de versterkingsoperatie helpen. Duut noemt het nationaal plan dat het water heeft weten te keren als voorbeeld van een vergelijkbaar groots en geslaagd plan.



´Het geeft Nederland de kans om koploper energietransitie te worden, zoals energiecommissaris Ruud Koornsta het zo mooi zegt. Begin in Groningen en geef ons waar we recht op hebben: rust in ons huis en rust in ons hoofd. Voer met het deltaplan ook de nodige versterkingen van onze huizen uit, binnen nu en enkele jaren.´

Verboden

Ondernemer Duut geeft de 'Deltacommissie' alvast de ingrediënten voor het 'Van gas af'-plan. Hij wil een verbod op nieuwe gasaansluitingen. Gasnetten mogen wat hem betreft niet meer vervangen worden. Ook stelt hij een wettelijk jaarlijks gebruiksplafond voor van maximaal duizend kuub aardgas per huishouden vanaf 2023, dat naar nul wordt teruggeschroefd in 2033. Ook voor de industrie heeft hij voorstellen. Die moet verplicht een warmteplan opstellen en binnen vijftien jaar aardgasvrij zijn. 'Het zijn kansrijke ingrediënten waar wij in Groningen nieuwe energie van krijgen.' Volgens Duut zijn zijn ideeën technisch en financieel haalbaar en realistisch.

Bekaaid

Duut vind ook dat ondernemers in de aardbevingsregio er bekaaid afkomen. 'Het is een kleine kliek van partijen die veel voor de Shell doen. Andere ondernemers vallen buiten de boot. Daar wordt over geklaagd. Ik heb met mijn eigen bureau niet eens de behoefte om me in de bureaucratie te storten om er opdrachten vandaan te halen.'