Eikel in de tuin na escalatie 'bloembakkengate' Westernieland

In de tuin van Petra Hut en haar man in Westernieland prijkt een grote houten eikel in de tuin. Er hangt een 30km-bord boven.

'Het bord is een reactie van mijn man op de gebeurtenissen op Oudjaarsdag', vertelt Hut. Onbekenden hebben een hek van het stel vernield, containers weggehaald en hun aanhanger in de sloot gegooid. Het lijkt allemaal te maken te hebben met de slepende discussie over de maximumsnelheid in het dorp.

Burgers versus boeren

Op het hek, de aanhanger en de containers zaten stickers met 30 km erop. 'Alles wat met de maximumsnelheid hier te maken heeft, hebben ze weggehaald', vertelt Hut. In Westernieland is al langere tijd verdeeldheid over de 30km-zone. Veel dorpsbewoners vinden dat er te hard gereden wordt en daarom zijn er onlangs grote bloembakken op de weg geplaatst. Boeren vinden die grote gevaarten lastig.

De bloembakken zijn tijdens de jaarwisseling ook weggehaald. Ze zijn inmiddels wel teruggevonden, maar Dorpsbelangen en de gemeente De Marne overleggen nog over het terugplaatsen van de bakken.

Onze poes is vorig jaar doodgereden en niemand die iets heeft gezegd of gedaan. Ze heeft gewoon liggen creperen op straat Petra Hut - dorpsbewoner

Poes doodgereden

Hut: 'Wij begrijpen dat er voor- en tegenstanders zijn. Maar er geldt hier gewoon een maximumsnelheid van dertig, dus hou je daar alsjeblieft aan. Wij wonen hier ook. Onze poes is vorig jaar doodgereden en niemand die iets heeft gezegd of gedaan. Ze heeft gewoon liggen creperen op straat.'

