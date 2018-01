Stad wil statiegeld op blikjes

De gemeente Groningen sluit zich aan bij de zogenoemde statiegeldalliantie; die wil dat op blikjes en kleine plastic flesjes statiegeld wordt ingevoerd.

Binnen de gemeenteraad is brede steun voor dit soort statiegeld en ook burgemeester en wethouders zien er wel wat in. Uit recent onderzoek is volgens hen gebleken dat invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent kan doen verminderen.

Meer geïnteresseerden

De statiegeldalliantie voert actie voor het terugdringen van zwerfafval en bestaat uit verschillende maatschappelijke organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Naast Groningen hebben ondermeer de gemeenten Amsterdam, Purmerend, Hengelo en Leiden zich al aangesloten.

