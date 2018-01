Deel dit artikel:











Winschoter brandstichter Danny F. is uitbehandeld (Foto: Archief / Dennie Gaasendam)

De 31-jarige oud-Winschoter Danny F. die voor een reeks brandstichtingen in zijn woonplaats werd veroordeeld tot cel en tbs, is klaar met zijn behandeling. De rechtbank heeft de tbs per direct beëindigd.

De man werd in 2013 voor tientallen branden veroordeeld tot 3,5 jaar cel en tbs. Negen brandstichtingen kon het Openbaar Ministerie (OM) niet voldoende hardmaken en werden niet meegenomen. Dit gebeurde wel in 2014. Toen kreeg F. nog eens 15 maanden cel extra opgelegd. Florissant rapport In december wilde het OM de tbs met voorwaarden met een jaar verlengen. De reclassering kwam toen met een florissant rapport. F. bleek goed behandelbaar. Hij had zijn drankgebruik onder controle en gedroeg zich voorbeeldig op de dartclub. Veel onrust De man zorgde in 2012 voor veel onrust in zijn toenmalige woonomgeving. Lege panden en loodsen vlogen achter elkaar in brand. Er werd een burgerwacht ingesteld en er was een noodverordening van kracht. F. werd samen met zijn toenmalige vriendin opgepakt. De vrouw kreeg vier jaar cel, waarvan achttien maanden voorwaardelijk. F. woont tegenwoordig onder begeleiding zelfstandig en heeft werk.