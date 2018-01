Wiebes in Groningen: nieuw schadeprotocol loopt vertraging op

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken zou in januari met een nieuw schadeprotocol komen, maar volgens Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging (GBB) loopt de invoering vertraging op.

Wiebes sprak woensdagmiddag in de stad Groningen met bestuurlijke en maatschappelijke instanties over de aardbevingsproblematiek. GBB-voorzitter Van der Knoop was bij de bijeenkomst op het provinciehuis aanwezig.

Goede intenties

'Ik geloof dat de minister goede intenties heeft. Maar hij komt er langzaam maar zeker ook achter dat er aan het maken van een nieuw schadeprotocol allerlei haken en ogen vastzitten.'

Van der Knoop hamert erop dat de GBB meer gaat samenwerken met de minister: 'Hij wil nadenken over een nieuwe overlegstructuur en hoe je een versterkingsoperatie aanpakt. Bovendien wil hij een versnelling aanbrengen in het schadeprotocol. Vanaf onze kant gaan wij experts aanleveren om te kijken waar dat beter kan.'

Nieuw schadeprotocol? Nog even wachten

Het doel van Wiebes was om in januari het nieuwe schadeprotocol kant en klaar te hebben, maar volgens Van der Knoop gaat dat niet lukken: 'Er ligt nu een soort voorstel van de provincie, maar wij moeten dat nog beoordelen en technisch evalueren.'

'Wel heeft de minister gezegd dat we met in ieder geval iets moeten beginnen. Met bijvoorbeeld simpele schades rond het nieuwe epicentrum rond Zeerijp. Dat zou een goed begin zijn.'

NAM

Overleg met de NAM in het maken van een nieuw schadeprotocol is volgens de GBB-voorzitter cruciaal: 'Die levert het geld. Dus welke afspraak je ook maakt: je moet het eens worden met de NAM.'

