Provincie schrijft Wiebes brief: 'Het is vijf over twaalf'

De provincie Groningen en Provinciale Staten (PS) hebben gasminister Wiebes woensdag een brief overhandigd. Daarin wordt de minister gevraagd om te voldoen aan de wensen van de Groningers.

'Wat wordt gevraagd, is niet meer dan redelijk: Geef gehoor aan de stem van onze inwoners; eerlijke en snelle schade-afhandeling, verlaging van de gaswinning naar een veilig niveau en herstel van de Groninger samenleving op maatschappelijk, psychisch en economisch terrein', schrijven de provincie en PS.

Beving Zeerijp

Aanleiding voor de brief is de zware aardbeving van maandag in Zeerijp. Volgens provincie en PS moet er snel wat gebeuren om de bevingsproblematiek te stoppen: 'Het is vijf over twaalf. Er is nú actie van de minister nodig'.

'Zoveelste statement'

De brief is een initiatief van GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Nolles. Volgens alle partijen is de brief een 'zoveelste statement' richting het Rijk om nu écht vaart te maken met het oplossen van de problemen rond de gaswinning.

Emoties

'We hebben de problemen proberen aan te kaarten door middel van moties in de Staten, nu deze brief', geeft Nolles aan Wiebes mee. 'Een Statenlid vertelde mij: 'Deze brief vertelt nog niet de emoties die hieronder liggen.' Die emoties liggen wat mij betreft onder deze brief en de brief moet nogmaals benadrukken dat het hier zo niet langer kan.'

'Strijden voor dezelfde zaak'

Na ontvangst van de brief spreekt Wiebes de Statenleden toe. Hij benadrukt nogmaals dat de overheden in het verleden niet goed zijn omgesprongen met de gevolgen van de gaswinning.

'Wij strijden, - soms vraag ik me af waarvoor en voor wie - maar wij strijden samen, u als Staten en ik als minister, voor dezelfde zaak. En dat is het oplossen van deze problemen.'

