Langmanprijs voor Tesla-trekker Top Dutch

Het noordelijke promotie-initiatief Top Dutch heeft de Langmanprijs gewonnen. Top Dutch zet zich in voor vestiging van een Tesla-fabriek in Noord-Nederland.

Top Dutch kreeg de prijs op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland in MartiniPlaza, in het bijzijn van minister Wiebes en zo'n duizend ondernemers en regionale politici.

Langman

De Langmanprijs is een prijs voor een 'Noordkrachtige' persoon of organisatie die zich sterk maakt voor noordelijke eenheid en de regionale economie. Vorig jaar werd de prijs voor het eerst uitgereikt, postuum aan oud-minister Harrie Langman van Economische Zaken. Hij was de architect van het naar hem genoemde stimuleringsplan voor de Noordelijke economie.

Onvrede

Het TopDutch-initiatief werd door een aantal noordelijke ondernemers en politici van de grond getrokken nadat het Noorden niet mee mocht met een handelsmissie naar Tesla in Californië. De missie was onder leiding van de vorige minister van Economische Zaken Henk Kamp. Uit onvrede hierover begonnen ze een opvallende campagne waarin Noord-Nederland wordt neergezet als ideale vestigingsplek voor een nieuwe Tesla-fabriek.

Vestigingsklimaat

De promocampagne richt zich nu niet alleen maar meer op Tesla, maar wil het vestigingsklimaat in heel het Noorden onder de aandacht brengen van internationale bedrijven. Het initiatief loopt nog twee jaar en wil tweeduizend extra banen binnenhalen.