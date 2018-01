Deel dit artikel:











Middelstum heeft eerste versterkte school

Op de dag dat gasminister Wiebes naar het aardbevingsgebied komt, is in Middelstum de eerste versterkte en vernieuwde school geopend. Gereformeerde basisschool de Klim-op had de primeur.

Metamorfose In het aardbevingsgebied ondergaan bijna alle scholen een metamorfose. Een deel van de gebouwen wordt versterkt, een ander deel van de scholen krijgt een nieuw, aardbevingsbestendig gebouw. De versterkte school, die bovendien geen gas gebruikt, is woensdagochtend geopend in het bijzijn van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Minister Wiebes was niet bij de opening. Frisse inrichting Schoolbestuur VGPONN laat weten blij te zijn met het gebouw. Het heeft volgens het bestuur een frisse inrichting met veel daglicht en een open indeling. 'Het is een fijne plek voor de leerlingen en klaar voor de toekomst.' Bij de opening onthulde wethouder Bé Schollema samen met een leerling het nieuwe logo van de school.