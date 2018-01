'Ga flexibeler om met de werkuren van prostituees'

Proud, de belangenvereniging voor sekswerkers, vindt dat prostituees in Groningen meer dan elf uren per dag moeten kunnen werken. De gemeente houdt vast aan de norm van elf uur per dag.

Volgens Eva Duif van Proud is het oneerlijk dat de gemeente zich bemoeit met de werktijden van sekswerkers. 'Als ik als ZZP'er als jurist aan de slag ben dan is er niemand die mij een maximum stelt.' Naast jurist is Duif ook sekswerker. 'Ik werk niet in Groningen, maar maak camwerk en porno.'

Elf uur

De elfurige werkdag is in Groningen vastgelegd om uitbuiting van sekswerkers te voorkomen. 'Maar we hebben gehoord dat de uitbuiting niet plaatsvindt in de legale sector. Dus dan hoef je misschien ook niet zo streng op die elf uren te kijken. Als het toch niet plaatsvindt.'

Geen uitbreiding

Politiek Groningen staat niet achter een uitbreiding van de werkuren. Wel gaat burgemeester Peter den Oudsten helderheid scheppen in de regelgeving rondom de werkuren van prostituees.

Tellen

'Hoe tel je die uren? Er moet met alle betrokkenen worden gesproken over vanaf welk moment je die elf uur gaat tellen', zegt Rosita van Gijlswijk (SP). De burgemeester heeft toegezegd om te kijken naar de controle op werktijden.

Flexibiliteit

Voor belangenorganisatie Proud is flexibiliteit het toverwoord. Duif is namelijk woensdagmorgen al vroeg begonnen en gaat in de avond opnieuw sekswerk doen.

'Ik kom wel over die elf uren heen. Dat is geen slechte zaak, want ik kan morgen vrij nemen als ik dat wil. Dat ga ik ook zeker doen.' Zo werkt ze dus de ene dag bijvoorbeeld langer door, om dat op een andere dag weer te compenseren.

Prostitutiebeleid

De werkuren van sekswerkers werd woensdagmiddag besproken omdat er een debat was over het prostitutiebeleid van de gemeente. Sinds juni 2016 is de elf uur norm ingesteld, maar ook de leeftijd van sekswerkers verhoogd van 18 naar 21 jaar.

Tippelzone

De sluiting van de tippelzone kwam ook nog ter sprake. Daarvoor is namelijk eerder al een sluitingsdatum voorgesteld; 31 maart 2019.

Den Oudsten benadrukte dat die datum niet in beton is gegoten. 'Als blijkt dat er te veel onzekerheden zijn, dan kan er opnieuw naar de sluitingsdatum gekeken worden.'

Politiek Groningen vindt het belangrijk dat de vrouwen begeleid worden naar een ander bestaan. 'Dan is de sluitingsdatum van minder groot belang', zegt Benni Leemhuis (GroenLinks).

Lees ook:

- Tippelzone Stad eind maart 2019 definitief dicht

- Raad wil 'zorgvuldigheid boven tijd' bij sluiting tippelzone