Moorlag als kampbeul afgebeeld op posters in Meeden: 'Dit gaat te ver'

Op diverse plekken in Meeden zijn posters opgehangen waarop PvdA-Kamerlid William Moorlag is afgebeeld als kampbeul. Ook zijn er hakenkruizen op te zien.

'De beul van Meeden', staat op het affiche. Moorlag was jaren gedeputeerde in de provincie Groningen en in die hoedanigheid betrokken bij de plannen voor het windpark dat bij het dorp moet komen.

'Gaat echt heel ver'

'Ik vind dit echt heel ver gaan', zegt RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker, die de posters heeft bekeken. 'De bewoners die ik gesproken heb, keuren het ten zeerste af en hebben ook geen idee wie erachter zit.'

Het Dagblad van het Noorden meldt dat op de voordeur van hun pand ook een pamflet is opgehangen.

In Meeden zijn inmiddels al meerdere affiches verwijderd.

