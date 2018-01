Column: #TimesUp, Hans Alders

Hoe was jouw week, Hans? Lig je inmiddels wakker van jouw werk? Dat zou toch wel moeten, vind je niet? Want wij, Groningers, hebben Nederland 250 duizend miljoen euro aan gasopbrengsten cadeau gedaan. 250 miljard, Hans! En we worden met de nek aangekeken in Den Haag.

We weten allemaal dat we dit schandalige verhaal hebben te danken aan de gas- en olielobby, Hans. De minachtende mannen in pakken die dertig jaar twijfel zaaiden over elk wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van hun geldverslaving. De bevingen zijn waarschijnlijk niet eens meer te stoppen. De CO2-uitstoot leidt nu al tot gruwelijke genadeloze veranderingen in onze natuur. Omdat zij geld belangrijker vinden dan ons kwetsbare mensen, Hans. Veertig jaar lang hebben ze ons bij de neus gehad.

Daar werk jij toch ook aan mee? Je overlegt toch met hen, je spreekt hen toch dagelijks? En niet alleen als Nationaal Coördinator, maar ook als commissaris bij Schiphol? Waar ze notabene méér, ik herhaal méér vluchten per jaar willen! Nóg meer vliegtuigen in de lucht met tonnen kerosine waar geen accijns over betaald wordt. Ben je daar nou echt voor, Hans? Geld moet de mens dienen, toch niet andersom? Ben je de politiek ingegaan om vriendjes te zijn met macht en geld? In plaats van het op te nemen voor lieve mensen die gewoon leraar of verpleegster willen zijn, en 's nachts niet kunnen slapen omdat ze niet weten of het ooit nog goed komt met hun gescheurde lekkende krakende huis? Want de NAM, dat is Shell, dat is olie. En olie is geld. En oliegeld uit Saudi-Arabië gaat naar salafisten. Moet ik nog meer vertellen? Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld.

Is het niet echt de allerhoogste tijd voor jou om woedend, met opgestroopte mouwen, roodaangelopen en met het schuim op je mond, in Den Haag op de tafel te springen? Om namens ons, Groningers, Nederlanders en wereldburgers te roepen dat het genoeg is met de olie, gas, gladde woordvoerders, nieuwe onderzoekjes, stroperige procedures en economische risico's? Dat we in Groningen op het punt staan om van het schone en zuivere waterstof een prima, duurzame, economisch rendabele nieuwe motor van onze wereld te maken? Die waterstof, Hans, is namelijk een vloeibare batterij waarin je zon- en windenergie vanaf de Noordzee kunt opslaan als er te veel van wordt opgewekt. Dat kun je vervolgens in tanks, via leidingen en op allerlei andere manieren transporteren naar plekken waar energie nodig is. Niemand heeft er last van. De windmolens plaatsen we ver weg op zee, de zonnepanelen integreren we in hoogbouw. Iedereen kan ervan profiteren. We hebben de leidingen van de Gasunie, de knowhow van AkzoNobel, een van de grootste energieknooppunten van Europa bij de Eemshaven, en honderden Groningers die hier iets mee willen doen.

Om dit echt tot een bruikbare techniek door te ontwikkelen hebben we alleen wat geld nodig. En dat geld is er natuurlijk gewoon. De kosten van de afschaffing van de dividendbelasting, waar Shell zo op aandrong, kost evenveel als het onmiddellijk terugschroeven van de gaswinning naar 12 miljard kuub per jaar. Diezelfde eigenaar van de NAM investeert nog altijd miljarden in de zoektocht naar nieuwe oliebronnen. En op gebruik van kerosine wordt geen belasting geheven. Wat je zegt, allemaal omgekeerde subsidies. Een beetje sneu, achterhaald en ouderwets. Maar zo gaat dat bij een economie waar geld leidend is.

Zullen we, heel bescheiden, 1% (ik schrijf het even voor je uit, één procent) van al dat gasgeld reserveren voor ons Deltaplan? Een plan waarmee in ons eigen Groningen, aan onze eigen universiteit en hogeschool, met spoed de techniek wordt ontwikkeld om iedere woning en ieder gebouw zodanig te verstevigen dat het iedere klap aankan? Tweeëneenhalf miljard euro om huizen weer veilig te maken, banen te creëren, een toekomst te bouwen, oplossingen te vinden, de weg te wijzen? Zodat we in Groningen na alle ellende een nieuwe stip aan de horizon zien verschijnen.

Vraag Angela Merkel maar hoe ze dat doet. Die heeft er ervaring mee, als wijze politica met een langetermijnvisie en de moed om te kiezen voor verandering.

Ben jij straks de held van onze verandering, Hans? Staat er over honderd jaar een standbeeld van jou in ons bloeiende duurzame energiegebied tussen Appingedam en Winsum, omdat jij je opeens niks meer aantrok van olielobbyisten, politieke vriendjes en mensen die bang zijn voor verandering? Omdat jij zag dat pappen en nathouden nooit leidt tot verandering? Omdat je soms nou eenmaal het oude moet laten gaan voordat het nieuwe kan ontstaan? Omdat verandering nooit door een meerderheid, maar door een actieve minderheid tot stand komt?

Wees de verandering Hans. Je kunt het. We hebben je nodig. En #TimesUp.