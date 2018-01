Gasberaad dient officiële klacht in na politiebezoeken

Het Groninger Gasberaad dient een officiële klacht in tegen de politie, nadat twee agenten dinsdagavond op bezoek gingen bij een medewerker van het bedrijf.

Het Gasberaad is ontevreden over de gang van zaken rondom de politiebezoeken en zegt dat er geen grondige reden voor was.

'Dit kan niet'

De politie bracht dinsdag verschillende bezoekjes aan personen, die volgens de politie van plan waren te gaan demonstreren. Maar volgens Susan Top van het Gasberaad klopt dat niet: 'Het ging helemaal niet om demonstranten. Dit waren gewoon mensen die op social media het event geliked hebben en daarna een bezoekje van de politie kregen.'

En dus zit er volgens Top niets anders op dan een officiële klacht in te dienen: 'Dit vinden wij gewoon niet kunnen.'

'Ik snap niet dat er niet gebeld is'

Top is vooral ontevreden over het feit dat het Gasberaad van tevoren niet op de hoogte is gesteld: 'Eigenlijk wil ik vooral met ze in gesprek. Maar dat lukt voorlopig niet, dus dan maar via een klacht. Ik snap niet dat er niet even gebeld is. Ik wil weten hoe ze dat bedacht hebben. Ons vermoeden is dat de politie dit zelf geïnitieerd heeft.'

Reactie Den Oudsten

Burgemeester van de stad Groningen, Peter den Oudsten, sprak zich ook uit over de politiebezoeken en stelt dat de politie 'even had kunnen bellen in plaats van met een politieauto de straat in te rijden'.

Lees ook:

- Advocaat vindt politiebezoek aardbevingsdemonstranten 'opvallend en dubieus'

- Aardbevingsdemonstranten krijgen politiebezoek vanwege bezoek minister Wiebes