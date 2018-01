Noord Vandaag: 'Scheuren in je ziel kunnen niet hersteld worden'

Gasminister Eric Wiebes bezocht woensdag onze provincie en de NAM kondigde aan dat de gaswinnig 'substantieel' omlaag moet. Behalve scheuren in huizen, hebben Groningers ook scheuren in de ziel. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Ryanne Addink, huisarts in Middelstum en 't Zandt, kan meepraten over scheuren in de ziel. Op haar spreekuur ziet ze veel mensen met spanningsklachten. 'Na de laatste beving verwacht ik wel nieuwe mensen met klachten.'

Verder in Noord Vandaag:

- Mensen die van plan waren om te demonstereren tijdens het bezoek van minister Eric Wiebes kregen politie op bezoek. Ook bij Agnes Voorintholt stonden agenten op de stoep. Tot haar grote schrik: 'Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd.' Nu is ze boos. 'Ik heb het event op Facebook een duimpje gegeven en twee uur later stond de politie op de stoep.'

- Bij MartiniPlaza staan demonstranten te wachten op de komst van minister Wiebes. Ze voelen zich niet gehoord en zijn gefrustreerd. 'Scheuren in je ziel kunnen niet hersteld worden.'

- Het is hommeles in Westernieland. Dorpsbewoners hebben mot over de maximumsnelheid in het dorp. Hekken, bloembakken en containers met 30 km erop zijn plotseling weggehaald. 'Het is toch niet normaal dat ik mijn vrouw van de weg moet trekken?'

- Staat FC Groningen binnenkort in de etalage? Directeur Hans Nijland zinspeelde erop in Voetbal International. Is het slechts een proefballonnetje of is het de directeur ernst? Supporters denken het laatste. 'We kennen Hans: als hij zoiets in de media gooit, dan zal de deur open staan.'

