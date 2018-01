Politie bezoekt 'demonstrant' Agnes: 'Big Brother is watching you'

Alleen beheerders van de Facebookpagina van de aardbevingsdemonstratie hebben een bezoekje gekregen van de politie.

Dat zegt woordvoerder Ernest Zinsmeyer in een verklaring tegen RTV Noord.

Woedend

Maar Agnes Voorintholt, die zelf stelt alleen het Facebookevenement voor de demonstratie te hebben geliked, kreeg ook de politie op bezoek. Nu is ze woedend: 'Ze zeiden dat ze een team hebben dat social media scant. Op basis daarvan hebben ze een lijst gemaakt met namen, waar ik op stond. De agente zei letterlijk tegen mij: 'Big Brother is watching you.'

Tegen het politiebezoek is veel kritiek geuit omdat de agenten een uniform droegen. Volgens de 'demonstranten' kwam het daarom extra intimiderend over.

'Ik gaf alleen een duimpje'

Een oproep om te demonstreren heeft Voorintholt nooit gedaan. Ze is dan ook erg gefrustreerd over het politiebezoek: 'Ik heb het event op Facebook een duimpje gegeven. Het kan toch niet waar zijn dat als je iets liked, je twee uur later de politie bij je op de stoep hebt staan. In zo'n maatschappij wil ik niet leven.'

Gasberaad dient klacht in

Het Groninger Gasberaad laat weten een officiële klacht in te dienen tegen de politie na de bezoekjes. Secretaris Susan Top zegt dat de reden voor het politiebezoek ongegrond was en stelt dat de mensen aan wie een bezoek is gebracht, geen demonstranten zijn.

Politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer zegt dat het niet de bedoeling om opschudding te veroorzaken: 'We wilden wat mensen spreken die opriepen tot protest, en die wat vragen stellen.'

