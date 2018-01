Faber: 'Spel was soms goed en verfrissend, maar soms ook naïef'

Hoewel FC Groningen woensdagmiddag met 2-1 verloor van de Belgische koploper Club Brugge, vond trainer Ernest Faber dat zijn ploeg een goede wedstrijd heeft gespeeld.

'In de eerste helft hadden we de betere kansen', sprak Faber. 'In de tweede helft zijn we goed gestart. Dan zien je de jeugdigheid terug: bij vlagen goed en verfrissend, maar soms ook heel erg naïef en een beetje onvoorbereid. Maar fysiek konden we goed meekomen.'

Wel vond Faber dat zijn ploeg de doelpunten iets te gemakkelijk weggaf. 'Een vrije trap veroorzaken rondom je eigen zestien is natuurlijk niet slim', aldus de trainer, doelend op de 1-2 van Hans Vanaken een kwartier voor tijd. 'En die vrije trap zelf mag er natuurlijk ook niet in.' Die opmerking mocht reservedoelman Jan Hoekstra zich aantrekken.

Leerzame momenten

Volgens Faber zijn het allemaal leerzame momenten, vooral voor de jonge spelers die hij het veld in had gestuurd. 'Aan de bal vond ik het zeer behoorlijk. We hebben goed meegevoetbald.'

FC Groningen speelde tegen Club Brugge zonder Mimoun Mahi, Sergio Padt en Kasper Larsen. Mahi (maagklachten) en Larsen (lichte achillespeesklachten) deden uit voorzorg niet mee, Padt keept zaterdag tegen het Duitse Dynamo Dresden de hele wedstrijd.