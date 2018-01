Deel dit artikel:











Wiebes reageert op NAM: 'Het is geen geheim dat de gaswinning omlaag moet' (Foto: ANP)

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is niet onder de indruk van de mededeling van de NAM, dat dat gaswinning 'substantieel' omlaag moet. Een verlaging van tien procent van de winning houdt in dat er 19,4 miljard kuub gas per jaar wordt gewonnen in plaats van de huidige 21,6 miljard.

'Het is geen nieuws en geen geheim dat de gaswinning omlaag moet. We willen eerst goed kijken naar de versterking. Het schadeprotocol heeft het meeste haast', zegt de minister woensdagmiddag tijdens zijn bezoek aan de provincie Groningen. 'Geen geheim dat de gaswinning omlaag moet' De 'gasminister' zegt dat verschillende partijen het eens zijn geworden over een nieuwe aanpak. 'Op basis van wat de NAM heeft gezegd gaat het Staatstoezicht op de Mijnen een advies maken. Daar ga ik goed naar kijken.' Grootste haast Wiebes zegt alle belangen te willen behartigen bij het vormen van een nieuw schadeprotocol: 'Zonder draagvlak komen we er niet uit. Als het aan mij ligt zitten we hier volgende week weer. Het moet wel op een nette manier gebeuren.' De minister vult aan: 'Ik ga alle mogelijkheden in kaart brengen om de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen. Maar dat het omlaag moet weet iedereen.' 'Ik ben tevreden' Commissaris van de Koning René Paas is tevreden over het gezamenlijk overleg woensdagmiddag: 'Het was een goed overleg. We hebben een fundament gelegd voor goede afspraken in de nabije toekomst.' Lees ook: - Lees terug: Minister Wiebes wil 'langer dan 1 seconde nadenken' in Zeerijp

- Wiebes in Groningen: nieuw schadeprotocol loopt vertraging op

- NAM: Gaswinning moet 'substantieel' omlaag