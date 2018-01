Live: Donar - Keravnos

Woensdagavond spelen de basketballers van Donar in MartiniPlaza tegen de kampioen van Cyprus, Keravnos. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

Het is de tweede wedstrijd van de tweede poulefase in de Europe Cup. Zowel Keravnos als Donar won het eerste duel in de groep. Voor de kerst was Donar in Roemenië te sterk voor Cluj (73-77). De Cyprioten wonnen thuis met 89-72 van het Belgische Mons.

Live

De wedstrijd is live te volgen via onderstaande stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Hein Gerd Triemstra.

Lees ook:

- Donar tegen Keravnos: Een botsing van twee speelstijlen