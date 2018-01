Bruno Santanera wil tv-presentatrice horen in kwestie Biostabil

Bruno Santanera uit Godlinze wil getuigen horen die iets kunnen zeggen over het onderzoek dat de Technische Universiteit (TU) Delft in 2004 heeft gedaan voor het tv-programma Tros Radar.

Santanera wil niet alleen TU-medewerkers horen, maar ook de presentatrice Antoinette Hertsenberg.



Nul komma nul

Santanera bracht begin 2000 een medaillon en een armband op de markt met een magnetische werking die de drager stabiliteit bracht in stresssituaties. Dit verhaal werd in 2004 door tv-programma Radar volledig onderuitgehaald. Volgens Radar bleek uit een onderzoek van de TU dat de 'geneeskrachtige' werking nul komma nul was. Santanera kon de medaillons en armbanden daarna aan de straatstenen niet meer kwijt.

Geheim rapport

Santanera spande in 2005 – zonder succes – een rechtszaak aan tegen Tros Radar, omdat er naar zijn idee was gelogen. Hij hoopt nu met een bodemprocedure op meer succes.

Santanera heeft naar eigen zeggen de hand gelegd op een rapport dat na de bewuste uitzending is gemaakt door een medewerker van de TU. Volgens hem worden in dat rapport conclusies getrokken die de uitspraken van Tros Radar tegenspreken. 'Dat rapport moest geheim blijven', zei Werner van Bentem, de adviseur van Santanera. Een woordvoerder van de TU sprak dit tegen.

De rechter neemt binnen zes weken een beslissing.