Politiek gesteggel over verdwijnen camera's op 'gele loper'

Politiek Groningen is het er niet over eens; de camera's die burgemeester Peter den Oudsten laat verwijderen tussen de brug bij het Groninger Museum en de Vismarkt, de zogenoemde gele loper.

De vijf camera's hingen er vorig jaar om de overlast terug te dringen. Uit cijfers van de politie blijkt dat er weinig is veranderd wat betreft het aantal incidenten. Den Oudsten wil de overlast nog altijd te lijf gaan in het gebied, maar dan met een andere aanpak dan met camera's.

Ketenaanpak

Er wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde ketenaanpak. 'De oplossing is om mensen die iets verkeerd doen in de openbare orde in een andere positie te brengen', betoogt Peter den Oudsten. 'Dat is een intensieve aanpak met veel instellingen, maar de aanpak moet nog intensiever. We moeten een aanpak creëren die effectief is.'

VVD, CDA, PvdA, Student en Stad, 100% Groningen en de Stadspartij stellen dat de vijf camera's ook onderdeel zijn van die ketenaanpak.

'Waarom wordt de camera eruit gehaald en andere onderdelen niet?', vraagt Jasper Boter (VVD) zich af. 'Ons bekruipt een dubbel' betoogt Rene Bolle namens het CDA. 'De overlast is niet gedaald door het cameratoezicht, maar er zijn ook weinig resultaten van de ketenaanpak zichtbaar. We halen camera's weg, maar gaan andere dingen intensiveren. Waar kunnen we dan uithalen dat, dat wel zou gaan werken?'

Einde camera's

Toch gaat de stekker voorlopig uit de camera's, tegen de zin van omwonenden en ondernemers, maar hij heeft vertrouwen in de aanpak die ze nu gaan toepassen. 'We blijven monitoren. Als de overlast omhoog gaat benaderen we u opnieuw.'

Lees ook:

- 'Nutteloze' camera's verdwijnen uit Folkingestraat