GroenLinks in Stad: 'Hoog tijd voor wonen zonder gas'

De stad Groningen moet de komende jaren vol inzetten op gasloze woningen.

Die oproep doen GroenLinks en Partij voor de Dieren in de gemeenteraad. De raad bespreekt woensdag de plannen voor woningbouw. De stad moet de komende jaren zo'n tienduizend woningen bouwen om aan de vraag te voldoen. Die huizen moeten wat de twee partijen betreft geen gasaansluiting meer krijgen.

Wethouder Roeland van der Schaaf onderschrijft de gasloze ambitie. 'We kunnen dat voor onze eigen locaties als voorwaarde stellen.' Lastiger is het om ontwikkelaars die op eigen grond bouwen zover te krijgen. De gemeente kan dat niet afdwingen. 'We hopen dat het rijk ons middelen geeft,' zegt Van der Schaaf.

Woningen voor iedereen

De SP wil verder dat de gemeente ontwikkelaars verplicht niet alleen dure koopwoningen te bouwen, maar ook goedkope koopwoningen of (sociale) huurwoningen. Volgens de wethouder is het 'niet ondenkbaar' dat de gemeente percentages zal eisen van ontwikkelaars. Hij komt daar voor de zomer op terug.

Internationale studenten

Student en Stad vraagt aandacht voor het tekort aan kamers voor internationale studenten. Afgelopen september was dat tekort zo nijpend dat een aantal op straat heeft geslapen. In februari is er opnieuw een piek in het aantal studenten uit het buitenland en dat baart de partij zorgen.

Maar de wethouder zegt dat Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool het deze keer op orde hebben. Niet iedereen heeft al een kamer, maar er is nog tijd. Als het toch niet lukt kunnen studenten bijvoorbeeld terecht in de noodopvang aan de Van Swietenlaan. Die is weer beschikbaar

Prestatieafspraken

De raad spreekt ook over de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Daarin staat wat de corporaties de komende jaren doen aan bijvoorbeeld nieuwbouw, verduurzaming en wijkvernieuwing.

SP: Geen vertrouwen in afspraken

Voor de SP reden om fel van leer te trekken tegen in zijn ogen onacceptabel achterstallig onderhoud. Jimmy Dijk: 'Iedere dag krijgt mijn partij nieuwe klachten van huurders over schimmel, tocht, vocht en kou. In totaal meer dan duizend klachten.' De partij heeft er geen vertrouwen in dat de prestatieafspraken hier verandering in brengen.

D66: Huurders moeten zelf initiatief tonen

D66 vindt dat huurders in principe zelf in conclaaf moeten met corporaties over problemen als vocht en tocht. Toch wil de partij weten wat de gemeente aan druk kan uitoefenen op corporaties. Wethouder Van der Schaaf: 'Wij kunnen met een inspecteur kijken bij zulke woningen en spreken corporaties er altijd op aan. In overleggen stellen we het aan de orde en bij wijkvernieuwing kunnen we er systematisch wat aan doen.'

Verder geeft de gemeente huurdersorganisaties meer inspraak bij de afspraken voor de toekomst.

Lees ook:

- Groninger ondernemer: 'Maak een deltaplan 'Van gas af'