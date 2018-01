Stadskanaal wil nog een keer Harde Leerschool

De gemeente Stadskanaal wil dat het project De Harde Leerschool ook dit jaar wordt georganiseerd. De gemeente roemt het project om de goede resultaten die het in 2017 heeft geboekt.

Tijdens De Harde Leerschool volgen kansarme jongeren een programma waarin rugby centraal staat. Dat doen ze acht weken lang onder begeleiding van professionele rugbyers. Het doel is om ze aan een baan te helpen.

'Unieke prestatie'

En dat is afgelopen jaar bij acht jongeren ook gelukt, volgens Arne Beukema van de gemeente Stadskanaal. 'Een unieke prestatie, ook voor De Harde Leerschool zelf. Bovendien is er veel betrokkenheid van lokale ondernemers: die willen ook graag meedoen.'

De gemeente is blij dat De Harde Leerschool aansluit op de vraag. 'De jongeren hebben niet kunnen kiezen voor werk of scholing. Door het achtweekse traject heeft een aantal in 2017 een stap in de juiste richting kunnen zetten.'

Geld

Beukema hoopt dat de tweede editie van De Harde Leerschool in maart van start gaat. Of dat echt lukt, is niet helemaal zeker: er moet nog wel geld voor vrijgemaakt worden.

