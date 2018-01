Ontketend Donar schiet Keravnos aan flarden en vestigt driepuntsrecord

Donar heeft woensdagavond in een historische wedstrijd met 109-69 gewonnen van het Cypriotische Keravnos. De Groningers vestigden een clubrecord door 22 rake driepunters te scoren en zijn koploper in groep L van de Europe Cup met twee overwinningen uit twee duels.

Enorm hoog niveau

Thomas Koenis was goed voor zeven van deze driepunters en eindigde met 25 punten. Hij scoorde hiermee een ongelooflijk driepunts percentage van 100%. De ploeg van coach Erik Braal speelde de hele wedstrijd op een enorm hoog niveau en gaf de vooraf hoog aangeslagen tegenstander geen schijn van kans.

Kolkend Plaza

In een kolkend MartiniPlaza zagen de toeschouwers dat alles lukte aan de kant van Donar. De opening in het eerste kwart was meteen spectaculair. Bij een tussenstand van 20-14 in het voordeel van de thuisploeg had uitblinker Koenis al vijf rake driepunters door het netje laten glijden. Na de eerste tien minuten was het 29-22 voor Donar.

Driepunters blijven vallen

Ook in het tweede kwart bleef het driepunters regenen. Het verschil met Keravnos werd steeds verder uitgebreid. Bij rust was het al 58-39 in het voordeel van de Groningers die ook verdedigend een sterke indruk maakten. Er stonden toen al elf driepunters op de teller.

Opnieuw Koenis

Er stond geen maat op de schoten van Donar, bijna alles viel raak. Na het einde van het derde kwart was de voorsprong opgelopen tot 82-53. Brandyn Curry vermaakte het publiek verder met een alley oop en vlak voor tijd was het toepasselijk genoeg Koenis die de 22e rake driepunter scoorde. Brandyn Curry was goed voor 22 punten.

