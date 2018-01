Alle sportclubs betalen straks hetzelfde tarief: 'Historisch'

Volop complimenten vanuit de Groninger gemeenteraad woensdagavond voor wethouder Paul de Rook: hij heeft voor elkaar gekregen dat sportclubs allemaal hetzelfde gaan betalen voor hun accomodaties.

In de loop van tientallen jaren zijn er grote verschillen ontstaan in de tarieven die verenigingen betalen voor hun kantine en kleedkamers. Zo zijn er clubs die helemaal niets betalen en clubs die wel hoge huur moeten ophoesten. Daar wil de gemeente vanaf. Vanaf nu kunnen clubs kiezen uit twee situaties: eigenaar worden en het onderhoud zelf doen of huren van de gemeente.

Volgens CDA-fractievoorzitter René Bolle is het een 'historische gebeurtenis'. Die woorden krijgen veel bijval.

Nieuwe afspraken

Door dit 'gelijke speelveld'-beleid gaan zo'n tien van de vijfenveertig clubs meer betalen dan ze nu doen. De gemeente moet nog met alle clubs individueel in gesprek om af te spreken wanneer ze het nieuwe bedrag gaan betalen. De clubs hoeven niet in één klap het volle pond op te brengen; daar mogen ze een paar jaar over doen. Daarbij is de huur lager dan oorspronkelijk was bedacht, om clubs niet in problemen te brengen.

Kleedkamerprobleem

Rest nog één probleem. Sportbonden hanteren een norm van drie kleedkamers per speelveld, terwijl de gemeente met twee kleedkamers per veld rekent. Ook zouden de kleedkamers volgens de bonden groter moeten zijn. Sportclubs zeggen meer kleedkamers nodig te hebben doordat er steeds meer gemengd wordt gesport. Vrouwen en mannen kunnen niet samen in een kleedkamer. Verschillende partijen vragen zich af of de gemeente daar niet wat aan moet doen.

Nieuwe investeringen

Volgens De Rook is het inderdaad een discussiepunt, maar hoort het thuis op een ander moment. Over een paar maanden praat de raad over nieuwe investeringen in sportaccommodaties. Dan kan de raad alsnog besluiten dat iedere vereniging drie kleedkamers per veld verdient. Wel zegt de wethouder toe met een overzicht te komen van de gevolgen als de gemeente overstapt op de normen van de sportbonden.

