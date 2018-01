Verdachte aanranding 7-jarige in Appingedam naar Pieter Baan Centrum

De 52-jarige man uit Vlissingen die verdacht wordt van het aanranden van 7-jarig meisje in Appingedam, wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Dit heeft de rechtbank woensdagmiddag beslist.

Betast

Het meisje werd in augustus 2007 op de weg tussen Holwierde en Appingedam van haar fiets gereden door een witte bestelauto. De bestuurder deed alsof hij hulp bood, waarop hij het meisje betaste. Een groots opgezet onderzoek leverde niets op.

Match

De zaak kreeg vorig jaar in de zomer een bijzondere wending. In de databank van het Nederlands Forensisch Instituut matchte het DNA van de man met het materiaal dat in Appingedam was achtergebleven. Tijdens de eerste zitting in oktober in Groningen bleek dat de man in België en Noorwegen als eens celstraffen had uitgezeten voor zedendelicten.

Diepgravend

Een psycholoog en een psychiater hebben de man inmiddels onderzocht. Dit heeft volgens het Openbaar Ministerie niet voldoende opgeleverd. De officier stelde een diepgravend onderzoek in het Pieter Baan Centrum voor. Hiermee was de rechtbank het eens.

Uitstel

De man uit Vlissingen zag dit niet zo zitten, omdat hij wil dat de zaak wordt afgehandeld. De inhoudelijke behandeling van de zaak stond gepland op 9 maart, maar wordt door het PBC-onderzoek op de langere baan geschoven.

De zaak is voorlopig weer voor drie maanden uitgesteld.

