Lycurgus wint met hakken over de sloot eerste duel in beker tweeluik Wytze Kooistra slaat de bal langs het blok van Orion archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben woensdagavond in het bekertoernooi een benauwde 3-2 zege geboekt tegen Orion. De Groningers kwamen in Doetinchem al snel met 2-0 voor, maar de thuisploeg knokte zich terug tot 2-2. In de laatste set trok Lycurgus met 15-7 aan het langste eind.

Goed begin De return is op 24 januari in de topsporthal van het Alfa-college. De ploeg van coach Arjan Taaij begon uitstekend aan de wedstrijd en won de eerste twee sets met respectievelijk 25-21 en 25-17. Fout op fout Dit weerhield de gastheer er niet van om terug te komen in de wedstrijd. De derde set ging naar Orion met 25-21 mede omdat de serve druk bij de Groningers wegviel. Lycurgus stapelde vervolgens fout op fout en liet de tegenstander zo verder terugkomen in de wedstrijd. De vierde set won Orion met 25-19. Winst vijfde set De Groningers herstelden zich net op tijd in de vijfde set, onder andere door een goede reeks opslagen van Wytze Kooistra, en wisten zo een 3-2 overwinning uit het vuur te slepen. Lees ook: - Lycurgus maakt knappe comeback in topper