Bouwbedrijf verliest vergunning voor nieuwe bed-bad-broodvoorziening

Het bedrijf Ecovario mag geen nieuwe bed-bad-broodvoorziening in de stad bouwen. De gemeente Groningen heeft de vergunning uit maart vorig jaar ingetrokken.

Wethouder Ton Schroor gaat verder niet op de kwestie in, maar heeft dit wel aan de gemeenteraad laten weten.

Langlopende kwestie

De gemeente vangt in de bed-bad-broodvoorziening uitgeprocedeerde asielzoekers op. Vluchtelingenorganisatie Inlia voert dit voor de gemeente uit. De asielzoekers wonen nu nog op verschillende plekken in de stad. Op het terrein van het voormalige Formule 1 Hotel aan de Helsinkistraat zou één grote centrale opvang komen, gebouwd door Ecovario. Inlia zou het pand van Ecovario gaan huren.

Knoop doorgehakt

Deze constructie gaat nu definitief niet door. Ecovario en Inlia kregen een conflict dat ze uiteindelijk voor de rechter hebben uitgevochten. Het bedrijf wilde van Inlia een garantstelling van 230.000 euro, maar dat wilde Inlia niet en dat hoefde van de rechter ook niet.

Integriteit

Ondertussen is de gemeente gaan twijfelen aan de integriteit van de eigenaren van Ecovario. Nu is het dus zover dat de vergunning is ingetrokken en dat Ecovario niet mag bouwen. Hoe het nu verder moet met nieuwbouw van de bed-bad-broodvoorziening wil wethouder Schroor niet zeggen.

Hoe nu verder?

Volgens John van Tilborg van Inlia is het nu eerst afwachten wat het Rijk en gemeenten met elkaar afspreken over de bed-bad-broodvoorzieningen in het land. In het regeerakkoord staat dat er acht van dit soort opvangcentra moeten komen. Van Tilborg gaat er vanuit dat Groningen daarbij zit, omdat 'we de grootste zijn, goede resultaten halen en vrijwel geen incidenten hebben.'

Als duidelijk is welke rol Groningen precies gaat spelen, kan Inlia zelf een vergunning aanvragen voor de bouw van een nieuwe opvang. De grootte daarvan kan dan ook opnieuw worden beoordeeld.

Geen geld



Het Rijk trok eind 2016 de stekker uit de financiering toen er geen overeenstemming kwam met gemeenten over een nieuwe vorm van opvang. Sindsdien betaalt de gemeente Groningen de kosten van de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers zelf, totdat er een nieuwe akkoord ligt met het Rijk. Daaraan wordt nu dus gewerkt.

Lees ook:

- Stad is 'in de kern' tevreden over bed-bad-brood aanpak van nieuw kabinet

- Schroor: 'Geen activisme, maar weer in gesprek over bed-bad-broodopvang'

- Bouwer bed-bad-broodopvang sleept vluchtelingenorganisatie voor de rechter