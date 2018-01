Deel dit artikel:











Groningen voelt 'aardbeving', maar het was er geen (update) (Foto: matthileo / flickr creative commons)

In het oosten van de provincie Groningen is woensdagavond een aardbeving gevoeld, maar het KNMI zegt dat het geen beving was: 'Maar wat het wel was, weten we niet', laat woordvoerder Läslo Evers weten.

Volgens Evers is de knal en het geluid veroorzaakt door 'iets wat in de lucht heeft plaatsgevonden'. Vliegbasis Leeuwarden laat weten dat er woensdagavond geen F16's door de geluidsbarriere zijn gevlogen.

Het zou kunnen gaan om Duitse straaljagers die langs de Gronings-Duitse grens vlogen, maar dat kan niet bevestigd worden. Meldingen Vanaf 22:10 uur werden de redactie en bevingsmelder van RTV Noord overspoeld met meldingen. De berichten kwamen onder andere uit Delfzijl, Winschoten, Pekela, Midwolda. Op sociale media laten mensen veelvoudig weten dat ze een aardbeving hebben gevoeld: Ook bij de burgemeester van Oldambt bleef de trilling niet onopgemerkt:

Zeerijp Afgelopen maandag vond de zwaarste beving in vijf jaar plaats. Epicentrum was Zeerijp, met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. Een dag later vond er nog een naschok plaats van 0.7 op de schaal van Richter.