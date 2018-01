Plots staat de deur naar meerderheidscollege in Haren weer open

De deur naar een nieuw te vormen coalitie staat weer open in Haren. Dat bleek woensdagavond tijdens het spoeddebat over de coalitiebreuk.

'Duidelijk is voor ons dat een meerderheidscollege altijd de voorkeur heeft. We willen het graag bespreken en verkennen', laat D66-fractievoorzitter Marjan Bachman weten. Eerder lieten de partijen weten zonder nieuwe coalitiepartner verder te gaan.

Irritatie

De vraag richting de eventueel belanghebbende partijen schoot volkomen in het verkeerde keelgat bij de PvdA-fractievoorzitter. 'De rollen zijn omgedraaid mevrouw Bachman, de rollen zijn omgedraaid. U moet naar ons kijken. Er is nu sprake van een minderheidscollege.' De VVD had verwacht dat CDA en D66 de rit met elkaar uit zouden zitten. 'Was het minderheidscollege dan slechts voor het kerstreces bedoeld.'

Huidige bezetting is oké

Wethouder Michiel Verbeek laat overigens weten dat de taken ook prima in de huidige samenstelling vervuld kunnen worden. 'Maar het is niet aan ons om te zeggen dat we verder gaan met een minderheidscollege. Dat is aan de raad.' Ietje Jacobs laat namens de VVD weten dat ze toch wel wat meer van de nog zittende coalitie had verwacht in de afgelopen periode. 'Met een minderheid heb je meer nodig dan je natuurlijke vrienden. Daar hoort een charmeoffensief bij, dat heb ik wel gemist.'

Verbazing

De oppositiepartijen, met uitzondering van Gezond Verstand Haren, waren hoogst verbaasd over de gang van zaken nadat er sprake was van een coalitiebreuk. 'Alles wat we tot nu toe weten, weten we via de krant en de televisie', aldus Ton Sprenger (PvdA).

Scheur in de broek voor D66

D66 komt niet zonder kleerscheuren uit het debat. De grootste politieke partij krijgt het verwijt dat ze zich niet voldoende hebben ingezet om te praten over de toekomst van de coalitie. 'Een tienminutengesprek op de basisschool duurt langer dan het telefoontje van de fractievoorzitter van D66 over het nieuw te vormen college', vervolgt de PvdA.

'Ook dat het bestuur verder gaat met een minderheidscollege hebben we via de media moeten merken', zegt Dieta Praamstra (ChristenUnie). Ietje Jacobs (VVD): 'Waarom heeft de fractievoorzitter van D66 geen contact gezocht met de overige fractievoorzitters om de ontstane situatie te bespreken?'

Boetekleed

Bachman trekt namens haar partij het boetekleed aan. 'U heeft gelijk, dat is inderdaad een punt. Het vertrek van Gezond Verstand Haren kwam op een onverwacht moment. We hadden de tijd nodig om de boel op een rij te zetten. Dat hadden we duidelijker aan moeten geven. We hadden u een bericht moeten sturen.'

Motie van treurnis

De aanvragers van het spoeddebat, VVD, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks, dienden als klapstuk een motie van treurnis in. Daarin vroegen ze het college en de coalitiepartijen de raad voortaan adequaat te informeren. De indieners vonden dat de coalitiepartijen ernstig tekort zijn geschoten in het informeren van de raad. De motie werd aangenomen, maar D66 en CDA stemden tegen.

Lees ook:

- Spoeddebat over opstappen Gezond Verstand Haren

- Geen nieuwe coalitiepartner na opstappen Gezond Verstand Haren