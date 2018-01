Omscholing naar technische functie moet mensen uit bijstand helpen

De gemeenten Stadskanaal en Veendam steken zo'n 150.000 euro in een project om mensen aan het werk te krijgen. Door mensen om te scholen naar een technische functie, moeten gegarandeerd zestien nieuwe banen ontstaan.

Volgens de Knoalster wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) worden ieder jaar honderd mensen getest. Van zo'n veertig van hen wordt verwacht dat ze aanleg hebben voor techniek. Die mensen krijgen een assessment, dat twee- tot drieduizend euro per persoon kost. 'De zestien mensen die uit de bijstand worden gehaald, schelen ons weer kosten. Het is dus een investering.'

'Mensen opgeleid voor banen die er niet meer zijn'

Volgens initiatiefnemer Erik Vos van DOK 4 is het hard nodig dat mensen worden omgeschoold. 'Heel veel mensen zijn opgeleid voor banen die er niet meer zijn. Voor die mensen doen we dit', aldus Vos.

Accountant wordt technicus

De 24-jarige Peter Niemeijer doet mee aan het project. Hij studeerde accountancy, werd vroeg vader, maar werd toen depressief. 'Ik was achttien toen ik voor de eerste keer vader werd. Even later werd ik voor de tweede keer vader. Toen werd het me allemaal te veel.'

Peter kwam thuis te zitten en kreeg professionele hulp. 'Na een half jaar kwam ik er bovenop. Dan moet je je afvragen: 'wat nu?'

Baankansen

En dat is dus de techniek geworden. Voornamelijk om de baankansen, zegt Peter. 'Ze zoeken er heel veel mensen, dus biedt het veel perspectief. Als je ziet dat er veel banen zijn, heb je ook zin om daar je best voor te doen.'

Peter werd wegwijs gemaakt met simpele dingen als een schuifmaat. 'En ik leerde tekeningen lezen. Stapsgewijs leer je meer. Het is fijn dat het laagdrempelig is. Je komt er wat rustiger in dan in een normale baan, waar je direct veertig uur per week vol gas moet.'

Verder dromen

Intussen droomt Peter verder. 'Iedereen wil een leuke baan met veel afwisseling. Maar ik wil niet te ver vooruit kijken. Gewoon kijken wat er op mijn pad komt.'

Lees ook:

- Is 'CW Techniek' de redding voor werkloos Oost-Groningen?