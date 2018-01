Erepenning voor reddende engel: 'Je laat iemand niet doodgaan'

Geert van Dijken uit Stedum heeft woensdagavond de zilveren legpenning gekregen van burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum. Hij reanimeerde vorig jaar met succes zijn 77-jarige buurman. Die gebeurtenis hakte er ook bij Van Dijken flink in, zo bleek tijdens de uitreiking.

Het gebeurt allemaal tijdens een volleybaltraining in juni vorig jaar.

Zakte in elkaar

De nu 77-jarige Hommo Smit, een buurman van Van Dijken, zit op een bankje als hij plots in elkaar zakt. Hartstilstand. Van Dijken die al meer dan dertig jaar achter elkaar een reanimatiecursus volgt, bedenkt zich niet en gaat er gelijk op af.

'Ik zag dat hij niet meer ademde, dus ik ben gelijk begonnen met reanimeren. Anderen belden 112 en haalden een AED op uit het dorpshuis', vertelt Van Dijken.

Je stopt niet, je laat iemand niet doodgaan Geert van Dijken - reddende engel

De Stedumer gaat minutenlang door met zijn reddingsactie: dertig keer pompen, twee keer beademen, weer dertig keer pompen, en zo door. Moe wordt hij niet: 'Alleen op de cursus word je moe. Als je écht moet reanimeren, zit je zo vol adrenaline. Je stopt niet, je laat iemand niet doodgaan.'

Traumahelikopter

Zelfs de traumahelikopter komt naar Stedum, maar dat is niet voor niets. Smit is na revalidatie inmiddels weer helemaal de oude, al moet hij wel acht verschillende medicijnen per dag slikken. Maar daar valt mee te leven, hij is blij dat hij het na kan vertellen:

'Toen ik Geert in het ziekenhuis voor het eerst weer zag, zei ik: bedankt dat je dat hebt gedaan. Ik heb het meerdere keren gezegd. Nu hebben we afgesproken dat we het er niet meer over hebben. Maar we hebben nog wel een borreltje gedronken hoor', vertelt Smit.

Van Dijken blijft er nuchter onder. Groningse nuchterheid, zeker als hij de zilveren legpenning woensdagavond krijgt: 'Ik dacht dat ik een hele gewone daad had verricht. Ik had niet verwacht dat ik deze erepenning zou krijgen.'

Emotionele gebeurtenis

Toch hakt het er bij Dijken nog steeds in. Met tranen in z'n ogen bedankt hij de mensen die hem woensdagavond verrassen in het Swaithoes in Stedum: 'Het is niet alleen een emotionele gebeurtenis voor iemand die gereanimeerd wordt, maar omdat we elkaar kenden is het voor de reanimeerder zelf ook emotioneel.'

De reddende engel krijgt een luid applaus van misschien wel mensen die in de toekomst hetzelfde gaan doen. Van Dijken kreeg de penning vlak voor een AED-cursus voor Stedumers. Dankzij dit succesverhaal hebben namelijk maar liefst negentig inwoners zich opgegeven voor de cursus. En daar is Smit ook blij mee:

'Voor jezelf heb je er niks aan, je doet het voor je medemens. Ik ben blij dat zoveel mensen iets voelen voor de medemens en naar zo'n cursus gaan.'

Bekijk hieronder hoe je moet reanimeren: