Huiseigenaren Opwierde-Zuid bieden petitie aan minister Wiebes aan: 'Haal ons van het gas af'

'Haal ons van het gas af'. Dat is de boodschap van een petitie die huiseigenaren uit de versterkingswijk Opwierde-Zuid in Appingedam hebben aangeboden aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat tijdens zijn bezoek woensdag aan Groningen.

Zij vinden dat de huidige duurzaamheidsmaatregelen van de versterkingsoperatie niet ver genoeg gaan.

Nu is het moment

'We krijgen 7.000 euro voor een paar zonnepanelen op het dak. Maar echt helemaal van het gas af komen, dat is te duur. Terwijl dit dé kans is om dat te doen', zei Damster Klaas Ebels tijdens het werkbezoek van de Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat in december vorig jaar.

Gecombineerd plan

Het gaat de huiseigenaren vooral om de zogenoemde vliesgevelwoningen die momenteel worden versterkt.

'Stop met de huidige versterkingsaanpak en kom met een goed gecombineerd plan', zegt Edwin de Gries van Klankbordgroep Huiseigenaren Opwierde-Zuid.

Geen beloftes Wiebes

Volgens De Gries reageerde de minister positief op de petitie. Bovendien heeft Wiebes zelf ook al meerdere malen aangegeven dat het zijn ambitie is om Nederland van het gas af te krijgen.

Toch kon hij de huiseigenaren nog niks beloven. 'En daar zijn we natuurlijk wel naar op zoek. We willen graag daden', zegt De Gries.

